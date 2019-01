Miocardite stronca ragazzo di 14 anni nel Trevigiano

Morto un ragazzo di 14 anni residente nel trevigiano per l'aggravarsi di una miocardite sopraggiunta come complicazione di un attacco influenzale. Disposta anche un’autopsia sul corpo del ragazzo per indagare sulle dinamiche. I primi sintomi risalirebbero a cinque giorni fa, e sarebbero stati del tutto simili ad una normale influenza. In seguito però sarebbe arrivato un peggioramento del quadro clinico, richiedendo l’intervento di un'ambulanza per il trasporto all'ospedale di Treviso, dove sarebbe deceduto poche ore dopo.