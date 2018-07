La Giunta regionale dell'Emilia Romagna abolisce il superticket

L'Emilia Romagna cancella il superticket. E' stata la Giunta regionale, presieduta da Stefano Bonaccini, a decidere per l'abolizione della tassa aggiuntiva sui farmaci (fino a 2 euro a confezione, con tetto massimo di 4 euro a ricetta) e prestazioni specialistiche (fino a 10 euro ognuna), dagli esami di laboratorio a quelli radiologici, con un risparmio per gli emiliano-romagnoli di 22 milioni di euro l'anno. Le misure entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019. Attualmente pagata sulla base di quattro scaglioni di reddito familiare, verrà cancellata per le due fasce comprese tra i 36mila e i 100mila euro (non si paga già al di sotto dei 36mila), andando ad interessare 900 mila cittadini, e resterà in vigore solo per i redditi superiori ai 100mila euro annui. Una mossa da 22 milioni di euro. La manovra però vale complessivamente 33 milioni di euro, interamente coperti da fondi regionali, perché sono introdotte anche misure favorevoli alle famiglie con due o più figli (per 10,6 milioni).La Giunta infatti ha deciso che le risorse incamerate dal superticket per i soli redditi alti verranno investite su una ulteriore misura - la prima di questo tipo in Italia - stavolta per aiutare le famiglie numerose, ovvero le coppie con due o più figli, per le quali verrà abolito il pagamento del ticket base da 23 euro sulle prime visite specialistiche: un beneficio per circa 330 mila famiglie emiliano-romagnole, pari a 1,5 milioni di residenti, di cui potranno avvalersi sia i genitori sia i figli. Nulla cambierà per chi è già esente, che continuerà a non pagare la tassa aggiuntiva e neppure il ticket base per le specifiche esenzioni.