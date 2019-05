Mit, previste modifiche per l’emendamento

Prevista una modifica all’emendamento del Mit riguardo al Mose di Venezia nell’ambito del decreto legislativo “Sblocca cantieri”. Nella sua prima formulazione, il progetto prevedeva la nomina di un Commissario in sostituzione del Provveditorato alle opere pubbliche, la costituzione di un soggetto pubblico per la gestione e manutenzione delle dighe mobili e una la messa in atto di una “tassa di scopo” per il finanziamento. Ma come fa sapere il Mio stesso, l’emendamento è ancora solo un proposta non ancora depositata in Parlamento, soggetta ancora a modifiche.