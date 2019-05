Mix letale di farmaci, in ospedale due minorenni

Due ragazze ancora minorenni sono state soccorse a Castelfranco Veneto dopo essere state rinvenute prive di sensi in casa dopo l'assunzione di una massiccia dose di farmaci. A dare l’allarme è stato il padre di una delle due, che rientrando in casa ha scoperto le due vittime riverse per terra incoscienti, le quali sono state immediatamente soccorse e portate all'ospedale per sottoporle a lavanda gastrica. Non si esclude l’ipotesi di doppio suicidio.