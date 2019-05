Modena, assolto Aldo Milani dalla accusa di estorsione

Il tribunale di Modena ha assolto Aldo Milani, leader nazionale Si- Cobas, dall'accusa di estorsione ai danni degli imprenditori Levoni, per non aver commesso il fatto. I fatti contestati risalgono alla fine del 2016 e all'inizio del 2017, quando Milani avrebbe preteso tra i 60.000 e i 90.000 euro dai Levoni per fermare i picchetti dei Si-Cobas di fronte allo stabilimento. Milani, da sempre proclamatosi estraneo ai fatti, parla di un "trappola orchestrata ad arte per fermare il sindacato".