Molesta 11enne a Bologna, trovato il responsabile

Denunciato per violenza sessuale un senzatetto 32enne di origine romena per avere molestato un ragazzino di 11 anni il 28 marzo in viale Panzacchi, a Bologna. A riconoscerlo è stato uno dei papà che avevano visto la sua foto in una chat whatsapp di genitori, che ha avvertito il 113 e gli agenti i quali hanno identificato e denunciato il 32enne con alle spalle qualche precedente. Le molestie erano avvenute mentre la vittima era insieme alla baby sitter incaricata di accompagnarlo a giocare a tennis.