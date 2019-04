Molestatore ricercato per evasione dai domiciliari a Bologna

Condannato a cinque anni e otto mesi un marocchino di 30 anni, accusato di aver molestato sessualmente in due occasioni, il 20 e il 23 luglio, una ragazza di 23 anni oltre ad averle offerto della droga. Attualmente l’indagato è latitante dopo essere stato per mesi ai domiciliari. Nel primo episodio di violenza avvenuto in zona San Donato, la vittima era riuscita a fuggire, per poi incontrare tre giorni dopo l'uomo in zona universitaria, venendo ulteriormente molestata.