Paura per 178 passeggeri a Malpensa per un allarme fumo nella cabina di un aereo

Momenti di paura ieri a Malpensa per l'allarme per la presenza fumo proveniente dalla cabina in un aereo allo scalo lombardo. A riferire l'episodio l'Areu, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. A bordo dell'aereo si trovavano 178 passeggeri.Stando a quanto emerso dopo le visite in ambulatorio, nessuno sarebbe rimasto ferito o sarebbe in condizioni preoccupanti. L'allarme è scattato in serata, le cinque ambulanze inviate sul posto sono già rientrate. Sono in corso accertamenti tecnici per capire la provenienza del fumo, che secondo le prime informazioni è stato provocato da un piccolo guasto e non da un incendio.