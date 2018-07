Un sospiro di sollievo in Thailandia: estratti i primi 8 ragazzini, ne restano ancora 4

Il quarto dei ragazzi dell’operazione di soccorso ripresa oggi in Thailandia, è uscito dalla grotta Tham Luang. Il bilancio dei ragazzi tratti in salvo sale dunque a 8. Al momento restano da trarre in salvo ancora 4 ragazzini e il loro allenatore. Il loro recupero slitta a domani, secondo quanto riferisce la Cnn.

Nella conferenza stampa di quattro ore fa il responsabile dei soccorsi aveva parlato di “missione che verrà conclusa entro le 21” (le 16 in Italia), senza specificare però se si trattasse della missione complessiva o solo della seconda tranche delle operazioni di recupero, in vista di un rinvio per motivi logistici come quello di ieri.

Intanto stanno bene i quattro ragazzi thailandesi che sono riusciti a uscire ieri dalla grotta Tham Luang. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Anupong Paochinda.

Il livello dell’acqua è cresciuto da ieri, ma questo non pregiudica le operazioni di soccorso. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il governatore Narongsak Osatanakorn, responsabile dei soccorsi. I primi ragazzi a uscire oggi dalla grotta Tham Luang saranno “i più pronti”. “Speriamo di avere buone notizie tra poche ore” ha detto Narongsak Osatanakorn.

Le ambulanze con i primi due ragazzi usciti in superficie hanno lasciato il campo base all’entrata della grotta Tham Luang per dirigersi verso gli elicotteri in stand by in un prato lì vicino. I ragazzi sono stati trasferiti in un ospedale di Chiang Rai, a circa 60 chilometri.