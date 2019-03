Monossido colpisce una famiglia, a Piacenza d’Adige

Una famiglia di tre persone è rimasta intossicata dal fumo sprigionato da una caldaia malfunzionante, a Piacenza d’Adige in provincia di Padova. Il padre di famiglia è morto, mentre la madre e il figlio di 22 anni sono sopravvissuti grazie al trasporto in gravi condizioni agli ospedali di Padova e Schiavonia, in elisoccorso. All’arrivo dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, se non constatare il decesso.