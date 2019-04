Morbillo a Rimini, il focolaio fatica ad essere debellato

Continua il focolaio epidemico di morbillo esploso a Rimini in corso ormai da dicembre, il quale ha già registrato 36 casi di infezione spingendo l'Ausl Romagna a promuovere una campagna di vaccinazione straordinaria per giovani e adulti non immunizzati dal virus. Gli interventi di sanità pubblica sono stati di efficacia limitata anche a causa della bassa adesione soprattutto dei no-vax, portando alla formazione di ampi gruppi di popolazione non protetta. Chi non ha ancora contratto il morbillo potrà però vaccinarsi gratuitamente negli ambulatori Ausl, con particolare attenzione per i ragazzi tra i 17 e i 20 anni.