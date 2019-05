Morbo della mucca pazza, nuova vittima nel Ravennate

Una donna di 59 anni residente nella provincia di Ravenna è morta il 5 maggio scorso per un sospetto caso di Creutzfeldt-Jakob, meglio nota come “morbo della mucca pazza”, e l’autopsia sul corpo è stata eseguita all'obitorio dell'ospedale “Bellaria” di Bologna. La procedura è stata richiesta nell’ambito dell'indagine che vede 40 persone indagate per omicidio colposo, tra medici e paramedici dei reparti di Malattie Infettive e Neurologia dell'ospedale di Ravenna.