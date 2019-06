Morte all’università della Sapienza di Roma, aperta indagine

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo, in relazione alla morte di Francesco Ginese, il giovane di 26 anni deceduto nel tentativo di scavalcare il muro di cinta dell'università della Sapienza. All’interno dell’edificio infatti era in corso un party abusivo. Al vaglio sia la posizione degli organizzatori della Notte Bianca che delle persone responsabili degli spazi dell'ateneo.