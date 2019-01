Morto carbonizzato vicino a una pompa di benzina, a Milano

Un uomo sarebbe stato trovato carbonizzato nei pressi di un distributore di benzina all'angolo tra viale Lunigiana e via Sammartini, a Milano. Secondo le prime ipotesi stilate dai carabinieri si tratterebbe di un suicidio: la vittima infatti si sarebbe cosparsa del liquido infiammabile reperito alla stazione di rifornimento, per poi darsi fuoco. Ancora non identificato, il cadavere sarebbe stato raggiunto dai soccorsi del 118 i quali avrebbero potuto verificare solo l’avvenuto decesso dell’uomo. Sarebbero intanto in corso le indagini sui filmati delle telecamere della zona.