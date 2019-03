Mose, gli accusatori vengono indagati per corruzione

Patteggiano la pena di 2 anni concordata gli accusatori del progetto Mose, l’opera di ingegneria civile, ambientale e idraulica in grado di isolare temporaneamente la laguna di Venezia dal mare Adriatico durante gli eventi di alta marea. Si tratta di Piergiorgio Baita e Claudia Minutillo, indagati per corruzione. Inoltre, il Gup ha disposto confische per circa 24 milioni di euro, per la maggior parte a carico di Baita e Nicolò Buson, il quale ha chiuso la vicenda giudiziaria con un anno e 8 mesi.