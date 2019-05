Mose, Zaia boccia l’emendamento

"Non sono d'accordo su una riga di quell'emendamento e mi adopererò perché non venga approvato. Il Mose è un'opera nazionale e se ne deve occupare il Governo”. Sono le parole del Presidente del Veneto, Luca Zaia, il quale ha bocciato i contenuti di un emendamento del Mit presentato in merito alla cosiddetta "legge sblocca cantieri", che prevede una riscossione della dotazione finanziaria attraverso un’apposita tassa di scopo, per la nuova gestione commissariale incaricata di portare a termine i lavori.