Motocross, incidente durante una gara a Mondavio

Incidente mortale a Mondavio nel circuito di motocross di Cavallara, durante la manifestazione del Campionato Italiano Senior di Motocross: il pilota Raffaele Mazzola di 59 anni, è caduto in un salto durante la prima manche, interrompendo la gara. Necessario l’intervento del personale sanitario che però non ha potuto far altro che constatare il decesso. Secondo le prime indagini, Mazzola ha perso il controllo della moto durante un salto cadendo male, per poi venire travolto da altri piloti.