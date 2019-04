Mucche in stato di abbandono, denunciato titolare di un’azienda agricola

I carabinieri della Forestale di Milano, Garbagnate Milanese e Lodi, insieme ai rappresentanti dell’Enpa, hanno eseguito un sequestro probatorio di alcuni bovini della Cascina Moretti nel Milanese, tenute "in condizioni incompatibili con la loro natura e costrette a subire gravi sofferenze". Il titolare dell'azienda è stato quindi indagato per "abbandono di animali e detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”, mentre i capi di bestiame sono stati affidati in custodia al sindaco di Cassina de' Pecchi che provvederà alla corretta gestione degli bovini.