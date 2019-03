Muore il bambino caduto da un carro di Carnevale a Bologna

Il bambino di due anni caduto dal carro di Carnevale lo scorso martedì a Bologna ha perso la vita dopo aver lottato in ospedale fino ad oggi. La procura ha aperto un fascicolo sul caso del piccolo, per lesioni colpose. Secondo le ricostruzioni, il bambino è caduto da uno dei carri della sfilata sbattendo a terra e subendo dei gravi danni. Trasportato all’ospedale Maggiore, è stato sottoposto ad un delicato intervento in sala operatoria, per poi essere ricoverato in prognosi riservata in rianimazione.