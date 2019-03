Muore dopo un’iniezione a Pavia, avviata l’indagine

Avviata un’inchiesta dalla Procura di Pavia per la morte di una 68enne, deceduta dopo un'iniezione peridurale effettuata nell'ambulatorio di terapia del dolore dell'Istituto Maugeri. La donna, residente in provincia di Milano, lascia il marito che ha subito sporto denuncia alla Procura, la quale ha disposto il sequestro della cartella clinica e l’effettuazione dell’autopsia, per chiarire le cause della morte della donna.