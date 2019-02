Muore Farinelli, il medico che ha commosso il web

Perde la vita ad Ancona Lorenzo Farinelli, il medico di 34 anni colpito da un linfoma non-Hodgkin a grandi cellule di tipo B, diventando famoso sul web grazie alla sua commovente storia, nel quale aveva lanciato un appello per raccogliere la somma necessaria ad arrivare in Usa per sottoporsi alla nuova cura sperimentale, con significative probabilità di successo. "Non è finita finché non è finita. Non voglio morire" ha dichiarato durante la lotta nel quale l’uomo è riuscito a raccogliere la cifra di 500 mila euro, per poi superarla. Nella campagna sono state mobilitate città e anche vip, con donazioni da tutta Italia. Farinelli spira in casa sua, il giorno dopo le dimissioni dall’ospedale in preparazione del viaggio negli Stati Uniti.