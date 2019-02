Muore al pronto soccorso di Napoli, per dolori addominali

Avviate dalla Polizia di Napoli le indagini in merito al caso della morte di un 72enne avvenuta al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo: l’uomo infatti, secondo il resoconto dei familiari, si trovava nosocomio dalle 14.30 in codice giallo per dei forti dolori addominali, ma era stato portato all’ospedale per lo stesso motivo tre giorni prima. “Non chiediamo niente, solo giustizia; denunciamo l'indifferenza che abbiamo trovato in quella azienda, in quell'ospedale. Non si può tenere una persona 6 ore ad aspettare che poi, in qualche modo, arrivi la morte, non hanno fatto niente per evitarlo”, dichiara il figlio della vittima Salvatore Estatico, sulla morte del padre Eduardo.