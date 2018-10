Muore schiacciato dal proprio veicolo, a Bologna

Un 66enne è deceduto a Bologna, in seguito a un incidente in cui l’uomo sarebbe rimasto schiacciato tra il suo autocarro e un muro del ponte di via Stalingrado, avvenuto in via Zago dove la vittima aveva posteggiato il veicolo.

Assentatosi per svolgere alcune commissioni e consegne, l’uomo sarebbe in seguito tornato alla vettura rimanendo per qualche istante girato di spalle. In quel momento, pare che il freno a mano dell’autocarro abbia ceduto disattivandosi: nonostante abbia tentato di spostarsi, il 66enne è però rimasto schiacciato contro il muro del ponte, perdendo la vita poco dopo.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi del 118 ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Sul luogo dell’incidente, anche i militari della Polizia Municipale che si sono occupati dei rilievi. La vittima era Gino Bergonzoni, ex sindaco di Granarolo dal 1985 al 1992.