Napoli, necessità di adottare misure durature per la sicurezza

In seguito all’episodio della settimana scorsa nel quale un uomo è stato ucciso mentre accompagnava il nipotino alla scuola materna, il presidente della Camera Roberto Fico in visita a San Giovanni a Teduccio a Napoli afferma: “Basta interventi spot. Qui serve qualcosa di stabile e duraturo. Fa venire rabbia e paura, purtroppo nella nostra città sappiamo che accadono queste cose terribili. Però dobbiamo provare a invertire la rotta totalmente. Il punto è che qui non serve qualcosa di emergenziale, serve una programmazione che sia stabile e costante. Io ho sempre detto che bisogna riuscire a programmare insieme".