Narcotraffico di pachistani, arrestate 31 persone

In esecuzione, da parte della Guardia di finanza del Comando provinciale di Bologna e del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, un’ordinanza di custodia cautelare per 31 persone appartenenti ad un gruppo criminale originario del Pakistan, specializzato nell’importazione dell’eroina attraverso corrieri ovulatori. Le indagini hanno avuto luogo in Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Lazio, e hanno portato al sequestro di sostanze e beni per circa 500.000 euro durante le perquisizioni.