Nasconde i corpi dei genitori morti per percepire la pensione

Sono stati scoperti due cadaveri appartenenti a due anziani deceduti da tempo per cause naturali, nella legnaia di un’abitazione di Sant’Urbano a Padova. A occultarli sarebbe stato un 55enne che avrebbe nascosto i corpi per continuare a percepire la pensione dei due. Sul posto i carabinieri del Nucleo Investigativo di Padova, del Radiomobile della compagnia di Este e il reparto investigativo del radiomobile di Padova, per gli accertamenti, mentre l’uomo è stato interrogato.