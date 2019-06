Nave da crociera tampona un battello a Venezia

A Venezia una nave da crociera della Msc e un battello gran turismo si sono scontrati nel porto, causando momenti di panico e fuga dei turisti dal battello. Secondo le ricostruzioni, la nave “Opera” era in attracco al molo di San Basilio quando ha tamponato il battello, in fase di ormeggio anch’esso. Nell’incidente, due persone sono rimaste contuse in modo lieve, mentre altri due sono stati portati in ospedale a scopo precauzionale.