Nave dirottata dai migranti, a Malta

Si trova nel porto di Malta il mercantile dirottato dai migranti che è stato preso sotto il controllo delle forze armate dell’isola. Quest’ultime hanno stabilità un contatto col capitano della nave, il quale ha ripetutamente affermato di non avere il controllo della veicolo, e di essere stato minacciato dai dirottatori insieme a tutto l’equipaggio. Un gruppo di unità speciali è quindi intervenuto per risolvere la situazione e mettere in sicurezza la nave, riconsegnandola al capitano. L’equipaggio e i migranti sono poi stati scortati a Malta per essere consegnati alla giustizia.