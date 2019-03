Nave di migranti ferma al porto di Lampedusa con 49 persone a bordo

Un’imbarcazione italiana ha soccorso 49 migranti davanti alle coste libiche, e si trova adesso a circa un miglio e mezzo da Lampedusa, senza l’autorizzazione allo sbarco. I Militari della Guardia di Finanza si trovano adesso a bordo della nave, la “Mare Ionio”, per svolgere un'ispezione relativa alla documentazione di bordo. "Possono essere curati, vestiti, nutriti. Gli possiamo dare ogni genere di conforto ma in Italia con il mio permesso non mettono piede", ha dichiarato il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, che prosegue: "Questa non è stata un'operazione di salvataggio. Questo è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina”.