Nave prende fuoco al largo di Chioggia

Sviluppatosi un incendio nella sala macchine di una nave da trasporto a circa 3 miglia al largo del porto di Chioggia in provincia di Venezia, dove sono giunte la Capitaneria di porto e i Vigili del fuoco. Nessun ferito sulla nave cargo, i cui membri sono stati portati in salvo sulla terra ferma. Si tratta di una imbarcazione adibita al trasporto di legname, il quale ha richiesto un intervento massiccio dei pompieri per lo spegnimento delle fiamme.