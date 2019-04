Nave schiacciata sotto un ponte, muore una donna a Jesolo

Una donna ha perso la vita in un incidente nautico a Jesolo in provincia di Venezia durante una gita a bordo di un'imbarcazione lungo il fiume Sile. Durante il percorso però la barca si è incastrata sotto un ponte facendo finire la donna schiacciata tra il mezzo e la struttura. Secondo alcune informazioni delle forze dell'ordine, la donna aveva intuito l’impossibilità di passaggio per la barca sotto il ponte a causa del poco spazio, decidendo quindi di provare a fermarla appoggiando le mani sul ponte, finendo però uccisa dall’impatto. Al momento dell’arrivo dei soccorsi infatti, la donna era già deceduta.