Nave da trasporto di armi sbarca a Genova

La nave cargo dell’Arabia Saudita carica di armi ha attraccato al porto di Genova, accolta dagli ormeggiatori del porto con lo striscione “Stop ai traffici di armi, guerra alla guerra”, insieme al presidio indetto dalla Filt Cgil in contemporanea: “Vogliamo segnalare all'opinione pubblica nazionale e non solo che, come hanno già fatto altri portuali in Europa, non diventeremo complici di quello che sta succedendo in Yemen”.