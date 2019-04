Navigator, previste oltre 100.000 candidature da tutta Italia

Previste oltre 100.000 candidature per il contratto dei 3.000 navigator, la figura incaricata di guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di un occupazione. Le selezioni per il reclutamento dei navigator si svolgeranno "da aprile a luglio 2019" secondo quanto scritto nella lettera di invito dell'Anpal per la procedura di affidamento dei servizio di "locazione temporanea di locali arredati e attrezzati situati nel territori di Roma Capitale ove svolgere eventuali future operazioni di selezione di collaboratori". Al momento, le aziende interessate sono l'Ergife, la Fiera di Roma e il Palazzo dei Congressi.