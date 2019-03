’Ndrangheta, arrestati 19 membri del gruppo criminale in Lombardia

I carabinieri del comando provinciale di Bergamo stanno eseguendo 19 provvedimenti cautelari emessi nei confronti dei presunti membri di un gruppo della ’Ndrangheta operante in Lombardia. Gli arresti sono in esecuzione in diverse località di Lombardia e Calabria, secondo le indagini coordinate dalla direzione antimafia di Brescia. Le accuse sono di estorsioni, danneggiamenti e riciclaggio.