Nebbia in autostrada, maxi tamponamento sulla A1

Chiusa l’autostrada del Sole nel tratto tra Milano Sud e Basso Lodigiano a causa di una serie di tamponamenti causati alla fitta nebbia che attraversa la zona. Gli incidenti hanno coinvolto oltre 10 mezzi incluso un tir, e si sono verificati in direzione Sud verso Bologna. Uscite alla Tangenzia Est Esterna per chi viene da Milano, mentre in direzione nord il traffico è stato deviato a Piacenza sulla A21 Torino-Brescia.