Neonato abbandonato in una borsa, a Rosolina Mare

Un neonato è stato abbandonato in una borsa nei pressi del cimitero di Rosolina Mare, ed è stato ritrovato solo grazie ad alcune persone che, recandosi sul luogo, hanno sentito le urla del piccolo proveniente da una borsa lasciata un parcheggio. Sul luogo si è quindi recato il personale del 118 il quale ha trovato il neonato con ancora il cordone ombelicale e la placenta, il neonato abbandonato a Rosolina Mare e che è stato chiamato. Il piccolo è attualmente in buone condizioni ed è stato rinominato Giorgio dal nome della soccorritrice che per prima l’ha preso in braccio e curato.