Neonato abbandonato in un parcheggio, a Rosolina

Un neonato è stato trovato abbandonato detto una borsa in un parcheggio del comune di un cimitero di Rosolina in provincia di Rovigo. Ad accorgersi del piccolo sono stati proprio i passanti recatisi al cimitero, i quali hanno sentito piangere il bambino e si sono precipitati a cercarlo. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118 che hanno preso in cura il bambino e l’hanno trasportato in ipotermia in ospedale a Rovigo. Intanto, i militari stanno già indagando sul caso, cercando i responsabili dell’abbandono del neonato.