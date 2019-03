Nessun’ambulanza in ospedale, interviene la Polstrada

Essendoci una mancanza di ambulanze in ospedale, i genitori di una bambina di 5 anni con gravi problemi respiratori hanno deciso di chiamare la Polstrada, che ha trasportato la piccola al pronto soccorso a sirene spiegate. Gli operatori della sala operativa infatti, constatando che non vi erano ambulanze disponibili, hanno deciso di intervenire personalmente arrivando a casa della coppia per prendere la bambina e dirigersi il prima possibile in ospedale. Arrivati in clinica, la piccola è stata sottoposta ad alcuni accertamenti, per poi essere dimessa poco dopo.