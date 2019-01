Neve debole in Veneto, nessun problema alla viabilità

Deboli nevicate avrebbero interessato il Veneto durante la notte con fenomeni di scarsa entità e nessun problema per la viabilità. A Venezia invece, la neve non sarebbe addirittura arrivata. Predisposti in ogni caso i piani anti neve per le prossime giornate, in tutte le città della Regione, anche in base ad un bollettino meteo emanato dalla Protezione Civile.