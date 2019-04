Neve in Veneto, chiusi alcuni tratti stradali

Nevica sulle Dolomiti Venete a quote intorno ai 1000 metri, con un peggioramento delle condizioni meteo previsto per le prossime ore. Disposta dalla società “Veneto Strade” la chiusura alla viabilità del Passo di Valparola, al confine tra bellunese e provincia di Bolzano, del Passo Pordoi. Sul Valparola vi è già una notevole quantità di neve sul manto stradale, che causerà la chiusura al traffico anche per il Passo Giau e il Passo Fedaia.