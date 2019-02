Nido domiciliare delle violenze, a Siena

In carcere una 52enne di Siena, accusata di maltrattamenti a familiari e conviventi per aver organizzato nella sua abitazione un “nido domiciliare” di bambini fino ai 3 anni. Ricostruiti diversi episodi di violenza tra cui strattonamenti e percosse, con tanto di lesioni procurate ai giovanissimi. Tra i casi, anche l’alimentazione forzata tramite l’occlusione del naso per costringere i bimbi ad aprire la bocca. Ad attirare l’attenzione, le urla della donna udite dai passanti che hanno dato l’allarme. Trovata anche una fascia elastica artigianale utilizzata per immobilizzare i bambini.