Nigeriano abusa di una bambina di 8 anni a Parma

Un nigeriano di 36anni è stato arrestato a Parma per aver abusato in più occasioni di una bambina di 8 anni appena, portandola nel bagno del negozio di sua proprietà. L’indagine è stata coordinata dalla Procura ed è partita a dicembre dopo la denuncia sporta dalla madre, connazionale dell’uomo, in seguito alle confessioni della piccola che ha confidato al genitore gli episodi vissuti, insieme alle minacce ricevute per non far trapelare la vicenda.