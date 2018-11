Nigeriano si finge imbianchino per spacciare droga, a Padova

Un 28enne nigeriano richiedente asilo e ospite di una struttura di accoglienza nel Padovano, si sarebbe finto imbianchino al fine di spacciare marijuana. Scoperto però dalle forze dell’ordine, sarebbe stato trovato con gli stupefacenti dopo essere stato a lungo pedinato per studiare i suoi movimenti. L’uomo infatti sarebbe entrato un negozio di alimentari con un viavai di stranieri, con in mano due rulli e due secchi di colore, per poi uscirne poco dopo senza avere acquistato nulla. In seguito sarebbe entrato in un garage, tornando fuori con ancora in mano i due rulli, ma un solo secchio, alimentando i sospetti dei carabinieri. Dalla perquisizione col cane antidroga dei vigili, sarebbe poi stato scoperto il punto in cui l’uomo avrebbe nascosto la droga, ossia all’interno del secchio di vernice lasciato in garage.