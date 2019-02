Nigeriano investito da un’auto, connazionali si rivoltano a Ferrara

Un gruppo di stranieri nigeriani protesta in viale Costituzione a Ferrara, in un area della città vicina alla stazione, rovesciando a terra bidoni, bottiglie e vetri rotti. A scatenare la rivolta, un’incidente stradale nel quale una macchina ha investito uno dei nigeriani inseguito dai carabinieri. Trasportato in ospedale, è dilagata la falsa notizia secondo cui sarebbe morto ucciso dai poliziotti, scatenando la rabbia di circa 50 connazionali, riversatisi in strada. Necessario l’intervento dell’esercito, e di un mediatore che spiegando la realtà della situazione ha potuto abbassare la tensione del gruppo. "Roba da matti. Grazie alle Forze dell'ordine. Sarò presto in città per mettere un pò di cose a posto", dichiara il ministro dell'Interno Matteo Salvini.