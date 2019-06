Nonno abusa delle nipotine per anni, arrestato

Un nonno di 71 anni di Fasano in provincia di Brindisi è stato arrestato e posto ai domiciliari dai Carabinieri, indagato per violenza sessuale su minori. L’uomo è infatti accusato di aver abusato delle tre nipotine per circa dieci anni. Secondo quanto ricostruito, gli episodi di violenza sono iniziati nel 2009 con la maggiore delle tre per poi proseguire anche sulle altre due fino all'aprile del 2019. Le nipoti hanno poi raccontato a scuola gli episodi fino a far emergere il caso che ha interessato le autorità.