Nube tossica nel Piacentino, allarme rientrato

L'intervento di una squadra di vigili del fuoco ha fatto rientrare l'allarme, nel Piacentino, per una nube tossica di acido causata da un incidente accaduto in un'azienda metallurgica del comune di Rottofreno. Lo sversamento accidentale di acqua in una vasca di decapaggio contenente acido fluoridrico e acido nitrico in alte concentrazioni ha dato origine a una grande nube tossica in tutta la zona. Fortunatamente il vento l'ha sospinta verso l'aperta campagna e non nei centri abitati. Tutta l'area a ovest di Piacenza è stata interdetta. Mentre il sindaco e i carabinieri invitavano i residenti a non uscire di casa e a tenere le finestre chiuse, i vigili del fuoco del Nucleo Nbcr sono riusciti a porre rimedio alla reazione chimica in atto, e nel tardo pomeriggio la situazione è tornata alla normalità e l'emergenza è rientrata. Non si registrano casi di intossicazione, ma gli accertamenti da parte delle autorità sono tutt'ora in corso.