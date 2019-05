Nuova lettera intimidatoria per la sindaca di Torino

Recapitata alla sindaca di Torino Chiara Appendino una busta con all'interno un proiettile, spedita agli uffici del Comune. Si tratta quindi di un nuovo gesto intimidatorio nei confronti della donna, già vittima negli scorsi mesi di un altro gesto analogo, nel quale è stata inviata una busta esplosiva negli uffici di piazza Palazzo di Città. "Continuerò a fare il mio lavoro con la massima determinazione, avanti con forza. Non è la prima volta ma oggi la risposta per quanto mi riguarda è chiara. Si parla molto del mio caso ma gli amministratori locali sono fortemente e spesso a rischio. Credo che lo Stato debba essere vicino ai sindaci al di là del colore politico, come sta facendo, perché abbiamo una grande responsabilità”, commenta la donna.