Nuova tassa di sbarco a Venezia

Nuova delibera sul regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso a Venezia, predisposta dalla giunta municipale e presentata dal sindaco Luigi Brugnaro: secondo la norma, si tratterà di 6 euro per l'ingresso alla città lagunare nei giorni ordinari, di 8 euro in quelli da bollino rosso e di 10 euro nei giorni da bollino nero. Intanto si comunica che fino al 31 dicembre la quota sarà di 3 euro per ogni tipo di utente.