Nuova tassa di sbarco a Venezia, critiche dai ministri

"Provvedimento inutile e dannoso. Vogliamo diventare un paese turistarepellente?". Con un post pubblicato sul social Twitter, il ministro Gian Marco Centinaio ha criticato la proposta di delibera sul regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso a Venezia che è stata presentata di recente dal sindaco Luigi Brugnaro, venendo immediatamente approvata dalla giunta: secondo la nuova normativa, sono previsti 6 euro per l'ingresso nei giorni ordinari, 8 in quelli da bollino rosso e 10 da bollino nero. Inoltre, dal 2022 la prenotazione per accedere alla città lagunare sarà obbligatoria.