Nuove tariffe del trasporto pubblico, aumenta il prezzo del biglietto

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera relativa alle nuove tariffe del trasporto pubblico locale che prevede anche l'aumento del biglietto ordinario urbano da 1,50 a 2 euro, previsto per metà luglio. Approvata con 27 voti a favore, 6 contrari, la delibera introduce alcune agevolazioni tra cui il mantenimento del costo dell'abbonamento annuale e la possibilità di rateizzarlo. I giovani fino a 14 anni viaggeranno gratis come anche gli over 65 con Isee inferiore a 16 mila euro.